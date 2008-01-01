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На юге Западной Сибири дожди, грозы и порывистый ветер



ИА "Метеоновости" / 11:31 Пятница, 28 июля



В южных районах Западной Сибири, в зоне действия циклона и его атмосферных фронтов, отмечались сильные дожди, гремели грозы, усиливался ветер. В Омской области в ночь на 28 июля ливневые дожди прошли в отдельных населенных пунктах, выпало от 43 до 86 мм осадков. Ненастно и ветрено было в Новосибирской области: наблюдались сильные грозовые дожди (количество осадков до 43 мм), ветер в порывах усиливался до 21 м/с.



29 июля юг Западной Сибири окажется в тыловой части циклона, уходящего на восток. Температура воздуха понизится, а дожди и ветер в отдельных районах усилятся. В Омской области местами небольшой дождь, гроза, град, ветер 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 16-21 м/с, днем термометры покажут 23..28 градуса. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае ожидаются дожди различной интенсивности, грозы, град, при грозах сильные и очень сильные дожди, ливни. Местами порывы ветра до 17-23 м/с, в Алтайском крае усиление ветра до 25 м/с, в горах и на перевалах до 30 м/с. / meteonovosti.ru /



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