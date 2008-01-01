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Новости погоды
Первые 30 градусов в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:57 Пятница, 28 июля
В Московский регион наконец-то пришло настоящее лето. При переменной облачности осадков не было, а воздух впервые с начала лета прогрелся до 30 градусов. На Балчуге в середине дня был зафиксирована температура 30,2 градуса.
Сегодня, 28 июля, столицу пересечет атмосферный фронт, возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит 27..29 градусов. / meteonovosti.ru /
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