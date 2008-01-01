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Аномальная жара в Средней Азии



ИА "Метеоновости" / 10:28 Пятница, 28 июля



В Средней Азии установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6 градусов. Воздух в дневные часы раскалялся до 35..40 градусов. А осадков не было, ведь регион находился в антициклоне. Самая сильная жара отмечается на юго-востоке Казахстана и в Киргизии. Не обошлось без температурных рекордов. 27 июля в Алма-Ате был перекрыт очередной температурный максимум, днем термометры показали 38,2 градуса, ранее рекордно высокая температура была зафиксирована в 2015 году, 37 градусов. Ночью было не ниже 27,3 градусов. Еще одним городом-рекордсменом стал Бишкек, днем воздух раскалялся до 39,1 градусов, ночью 22..24. Жаркая погода держится здесь уже 3 дня. Но уже 29 июля в регион начнет поступать свежий воздух с севера, температура немного понизится. Днем преобладающая температура 31..36 градусов, ночью 23..28, осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /



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