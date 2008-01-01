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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:34 Пятница, 28 июля



Июль - макушка лета и с каждым днем жара в столичном регионе нарастет все больше. Среднесуточная температура воздуха для 28 июля, по многолетним значениям, составляет +18.7 градусов.



Сегодня погода подарит жителям региона еще один жаркий день. Днем воздух в столице прогреется до +31, но до рекордной жары, которая отмечалась в эти дни 2010 года, дело не дойдет. Тогда воздух раскалился до +37.5 градусов, а нам это не грозит.



Самая низкая температура в этот день наблюдалась в 1890 году, воздух остыл до +6.9 градусов.



Что касается осадков, то июль нынешнего года будет самыми засушливым за всю историю наблюдений в Москве. А в 1966 году 28 июля на Москву вылилось 32 мм осадков при месячной норме в 94 мм. / meteonovosti.ru /



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