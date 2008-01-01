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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:15 Пятница, 28 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 27..29, по области 25..30 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и области устанавливается жаркая погода на фоне пониженного атмосферного давления. Некомфортная температура предполагает нагрузки на метеочувствительных людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и бронхо-легочными недугами. Из-за пониженного содержания кислорода в полуденные часы наибольшего прогрева может возникать чувство нехватки воздуха, поэтому этой категории метеочувствительных людей рекомендуется избегать пребывания на открытом солнце. Пониженный фон атмосферного давления может отразиться общим недомоганием для гипотоников. / meteonovosti.ru /
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