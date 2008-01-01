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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:36 Четверг, 27 июля
Погоду в Москве и области будет определять теплая южная часть циклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 24..26 градуса, по области 22..27. Ветер южный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 45%. / meteonovosti.ru /
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