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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:36 Четверг, 27 июля



Погоду в Москве и области будет определять теплая южная часть циклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 24..26 градуса, по области 22..27. Ветер южный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 45%. / meteonovosti.ru /



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