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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 27 июля
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 29-30 градусов; Северном 27-31 градус, Северо-восточном 28 -29 градусов, Восточном 28-29 градусов, Юго-восточном 28-29 градусов; Южном 28 градусов; Юго-западном 27-29 градусов, Западном 28-29 градусов, Северо-западном 28-29 градусов.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 26-27 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 27-29 градусов. / meteonovosti.ru /
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