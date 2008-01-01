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Тропический циклон Nesat



ИА "Метеоновости" / 14:18 Четверг, 27 июля



Над Филиппинским морем зародился тропический циклон Nesat. В полдень по московскому времени тайфун медленно смещался на северо-запад. Давление в его центре было около 990 мб, а максимальные порывы ветра достигали 35 м/с. В ближайшие сутки тайфун продолжит сове развитие, давление в его центре прогнозируется на уровне 980 мб, а ветер в порывах будет разгоняться до 40-42 м/с. В последние дни июля фон атмосферного давления вблизи центра циклона ожидается на уровне около 970 мб, он приблизится к острову Тайвань и юго-восточным провинциям Китая. порывы ветра вблизи его центра будут достигать 45-50 м/с.



За движением тайфуна Nesat, следят и российские синоптики в Приморье. Сообщается, что в начале августа над Охотским морем усилится антициклон, который станет естественным барьером для смещения южных циклонов в умеренные широты и защитит Приморский край от их возможного влияния. Однако уже после 3 августа есть вероятность смещения с районов Китая обширной циклонической системы, которая ухудшит погоду на юге Дальневосточного региона. / meteonovosti.ru /



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