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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 27 июля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27-29 градусов; Северном 26-29 градусов, Северо-восточном 27 -29 градусов, Восточном 27-28 градусов, Юго-восточном 27-28 градусов; Южном 27 градусов; Юго-западном 27-28 градусов, Западном 27-28 градусов, Северо-западном 27-28 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 26 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 25-27 градусов. / meteonovosti.ru /



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