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Проливные дожди на севере Европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:17 Четверг, 27 июля



На большей части северо-западных областей Европейской России условия погоды определяются влиянием активного циклона и связанной с ним системой атмосферных фронтов. В прошедшие сутки в регионе прошли дожди, местами сильные грозовые дожди. Так, в Карелии и Калининградской области выпало до 25 мм осадков. В Архангельской области местами количество осадков за сутки достигало 51 мм. В Новгородской области проливные дожди пополнили июльскую копилку осадков на 72 мм. На Псковщине выпало до 30 мм. Наивысшей градации - "очень сильный дождь" достигли осадки в Ленинградской области, менее чем за 12 часов в регионе выпало до 71 мм дождевой воды. Местами погода была ветреной. Так, в Вологодской области ветер усиливался до 22 м/с.



Сегодня зона интенсивных осадков сместится на восток. В Вологодской области ожидается сильный дождь с грозой и градом. сегодня и в предстоящие сутки в Архангельской области пройдет ливневый дождь, при грозе ветер в порывах будет усиливаться до 15-18 м/с. В пятницу грозовые дожди обрушатся на Коми. В субботу очередной циклон принесет непогоду в западные области региона. / meteonovosti.ru /



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