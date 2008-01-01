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Погода в Москве на выходные дни - настораживает!



ИА "Метеоновости" / 11:53 Четверг, 27 июля



погоды, в середине недели нагрянула жара, а в выходные дни ожидаются ливни и грозы.



В конце рабочей недели в регионе сохранится жаркая погода, после полудня местами может собраться кратковременный дождь, есть вероятность гроз. Максимальная температура в городе 27..29 градусов. Такую погоду будет обеспечивать антициклон со Средней Волги.



В субботу атмосферное давление немного понизится, скажется влияние приближающегося с юго-запада атмосферного фронта. Ночью увеличится вероятность дождя на западе Подмосковья, а затем зона осадков приблизится к Москве. Это произойдет в период максимального прогрева (в городе ожидается 30 градусов!), что увеличит контрасты на фронте. На город обрушится дождь, местами сильный, с грозой, возможен град!



Особую опасность могут представлять шквалистые усиления ветра перед фронтом и во время грозы, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Многие жители столицы планируют провести первые жаркие выходные у водоемов! Но не стоит расслабляться, у воды грозы наиболее опасны!



"Штормовая" погода задержится и в ночь на воскресенье.



А днем, когда холодный атмосферный фронт сместится на восток, погода станет комфортной, при свежем северо-западном ветре максимальная температура в Москве 23..25. И этот день более подойдет для поездки на природу! / meteonovosti.ru /



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