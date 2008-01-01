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О пожарной опасности на территории России



ИА "Метеоновости" / 11:15 Четверг, 27 июля



Лето продолжается, и пожароопасный сезон в разгаре. На сегодняшний день высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности зафиксирована на юге Воронежской, Саратовской областей, в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях,в Ставрополье, Дагестане и Чечне, в среднем течении Оби, на Алтае и в Восточной Сибири. На Дальнем Востоке высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности отмечается в Якутии, Хабаровском крае и на Сахалине.



Причин для роста степени пожарной опасности несколько. Одна из них - отсутствие дождей в сочетании с высокой температурой воздуха, что и может спровоцировать пожары. Вторая причина - человеческий фактор. Третья причина - труднодоступные районы, где возникают природные пожары, но туда очень сложно добраться.



Исходя из этого, высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности в предстоящие пару дней сохранится в выше перечисленных районах.



На снижение пожарной опасности можно рассчитывать на юге Черноземья и Западной Сибири, а также местами в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Активная циклоническая деятельность в этих районах будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, местами ливневого характера, что и позволит снизить степень пожарной опасности.



На территории Московской области ситуация с пожарами спокойная. Не выше 3 класса, лишь в Егорьевском районе она достигает 4 класса.



Отправляясь на пикник за город, будьте особенно внимательны в обращении с огнем. Пикники необходимо устраивать лишь в местах, отведенных для этого. / meteonovosti.ru /



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