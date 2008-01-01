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Сибирь: тепло, но дождливо



ИА "Метеоновости" / 10:59 Четверг, 27 июля



В Сибири, как и на большей части России, лето в разгаре. Погода в регионе стоит теплая, с дневными температурами от 24 до 30 градусов, причем не только в южных, но и в северных областях, лишь в Заполярье не выше +10.



Однако, погода не только теплая, но и крайне неустойчивая, особенно в центральных и южных районах, которые находятся вблизи активной фронтальной зоны. Почти каждый день идут локальные летние ливни с грозами, местами даже сильные с градом. Так, в прошедшие сутки сильный дождь с грозой отмечался в центральных и южных районах Красноярского края. За сутки местами выпало до 32 мм осадков. В Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также в Забайкальском крае количество осадков составило 15 мм.



Не станет исключением и грядущий день. На этот раз сильные грозовые дожди ожидаются в южных областях Западной Сибири, местами с градом и порывистым ветром 17-22 м/с. К выходным зона интенсивных осадков сместится к Байкалу. / meteonovosti.ru /



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