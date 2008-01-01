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Рекордная жара в Центральной Азии



ИА "Метеоновости" / 10:21 Четверг, 27 июля



В конце июля аномально жаркая погода установилась в республиках Центральной Азии. Сразу в нескольких городах были обновлены и без того высокие показатели экстремальной температуры воздуха. Так, на юге Казахстана новые рекорды максимальной температуры установлены в Караганде (+35.2), предыдущий рекорд продержался более 65 лет, в Жезказгане отныне для 26 июля рекорд температуры составляет +37.0 градуса. В Туркестане в минувшие сутки воздух раскалялся до небывалых 43.6 градуса, значительно, более чем на 2.5 градуса перекрыт предыдущий экстремум, установленный в 1943 году. В Шымкенте столбики термометров остановились у отметки +40.0, прошлогодний рекорд перекрыт с большим запасом (в 2016 году воздух в городе прогревался до 37.4). Новым температурным рекордом отметился и соседний Кыргызстан, в Бишкеке перекрыт прошлогодний рекорд и отныне для 26 июля он составляет +39.3 градуса. В столице Узбекистана суточный экстремум максимальной температуры также продержался всего год и теперь составляет +41.7 градуса.



В ближайшие сутки аномально жаркая погода в регионе сохранится. / meteonovosti.ru /



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