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На Чукотке тепло и ветрено



ИА "Метеоновости" / 10:05 Четверг, 27 июля



На крайнем северо-востоке нашей страны условия погоды диктует обширный циклон. Минувшей ночью его центр располагался над арктическими районами Якутии. По восточной периферии этого атмосферного вихря происходит заток более теплого воздуха на территорию Чукотки, север Магаданской области и северо-восточные районы Якутии. В результате адвекции теплого воздуха в этих регионах страны сформировалась положительная аномалия температуры. Средние за сутки значения превысили климатическую норму на 3-5 градусов. По абсолютной величине максимальная температура воздуха в минувшую среду составила +20..+25 градусов, на побережье и островах воздух прогревался до +5..+7 градусов. Однако, влияние циклона выражалось по-разному, так в отдельных районах Чукотки было достаточной ветрено - сила ветра достигала 20-23 м/с. В отдельных районах Якутии и Магаданской области, в зоне влияния атмосферных фронтов, отмечались осадки от умеренных до сильных.



В ближайшие сутки в Чукотском автономном округе ожидается дождливая погода, на побережье ветер будет усиливаться до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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