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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока начнется новый дождливый период

ИА "Метеоновости" / 09:33 Четверг, 27 июля

  На юг Дальнего Востока придут новые дожди с очередным циклоном с севера Китая. Свои усилия циклон направит в основном на Приморский край. Дожди на западе края уже начались, а 28 и 29 июля должны усилиться. 28 июля ветер ожидается местами до 22 м/с.

Атмосферный фронт, связывающий южный и северный циклоны, пройдет по территории Хабаровского края. 28 и 29 июля на юге Хабаровского края будет ливневый дождь и гроза. Доберутся сильные дожди и до юга Камчатского края.

Новые дожди, например, в Приморском крае грозят осложнением обстановки на местных реках. В настоящее время подъем уровня воды продолжается в среднем течении р.Уссури, в низовьях Илистой и Большой Уссурки; в районе п.Кировский уровень находится в пределах неблагоприятного значения. А вот в бассейне реки Раздольная продолжается спад уровня воды, хотя в районе с.Тереховка пойма затоплена на глубину 82 см. И только 27 июля река должна войти в свои берега. В ближайшие дни продолжится рост уровня воды в среднем течении Уссури с подтоплением отдельных участков дорог местного значения, сельхозугодий. / meteonovosti.ru /
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