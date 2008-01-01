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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:57 Четверг, 27 июля



Предстоящим днем центр циклона приподнимется от Минска к Финскому заливу. В Московском регионе никуда не деться от кратковременных дождей. Возможны грозы. Тем не менее, сохранится жаркая погода - столице до 27..29 градусов, в Подмосковье температура воздуха будет в пределах 24..29 градусов. Ветер теплый, юго-западный 5-10 м/с. Среднесуточная температура воздуха опережает климатическую норму на 3-4 градуса. Атмосферное давление 741 мм рт ст, что ниже нормального. Относительная влажность около 50%.



В Москве и области устанавливается жаркая погода на фоне пониженного атмосферного давления. Некомфортная температура предполагает нагрузки на метеочувствительных людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и бронхо-легочными недугами. Из-за пониженного содержания кислорода в полуденные часы наибольшего прогрева может возникать чувство нехватки воздуха. Этой категории метеочувствительных людей рекомендуется избегать находиться на открытом солнце. Пониженный фон атмосферного давления может отразиться общим недомоганием для гипотоников. / meteonovosti.ru /



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