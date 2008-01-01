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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:39 Среда, 26 июля
Погоду в Москве и области будет определять периферия небольшого антициклона с центром над Саратовом. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 22..24 градуса, по области 20..25. Ветер южный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 45%. / meteonovosti.ru /
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