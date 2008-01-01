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В Беларуси прошли сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 13:59 Среда, 26 июля



Циклон с территории Польши обрушился сильными дождями на Республику Беларусь. В Минске два дня шли дожди. За прошедшие сутки, 25 июля выпало 34 мм осадков. Таким образом, досрочно норма июля уже выполнена, суммарное количество осадков составило 89 мм. Несмотря на вчерашние дожди, погода была теплой. День 25 июля в столице Беларуси был самым теплым за весь прошедший месяц, температура поднялась до 27,2 градуса. Сегодня на территории Республики будут продолжаться кратковременные дожди, а температура не превысит 24 градусов. Завтра, 27 июля обойдется без дождя, днем до 25 градусов. А затем снова дожди, а не поднимется выше 19..20 градусов. / meteonovosti.ru /



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