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Новости погоды

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Германии грозят наводнения из-за непрекращающихся дождей

ИА "Метеоновости" / 13:39 Среда, 26 июля

  Во многих федеральных землях Германии дожди идут уже несколько дней, это может привести к сильным наводнениям, предупреждают синоптики.

Накануне, 25 июля сильные дожди прошли по всей стране. Местами количество осадков достигало 50-80 мм.

Особенно много небесной влаги, 117 мм за сутки вылилось в Броккене, что расположен в Саксония-Анхальт. .В Нижней Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальте значительно поднялся уровень воды в реках, во многих населенных пунктах затоплены улицы и подвалы жилых помещений.

Сотрудникам служб безопасности приходится выкачивать воду из зданий и возводить самодельные дамбы из мешков с песком.

Отмечается, что особенно сильно от дождей страдают жители Ганновера и его южных пригородов.

Уровень воды реки Иннерсте (Нижняя Саксония) еще 24 июля, до начала дождей, был 2,5 метра, вечером 25 июля он составлял 6,5 метра.

Если в среду, 26 июля, уровень воды, как прогнозируют спасатели, будет выше 7 метров, то жителей близлежащего города Хильдесхайм (более тысячи человек) придется эвакуировать.

В федеральной земле Тюрингии за последние 48 часов выпало более 100 литров осадков на один квадратный метр.

И дожди в Германии будут продолжаться еще сутки-двое. Циклон еще будет кружить над Центральной Европолй, а затем, наконец-то, отойдет на восток. Только к 29 июля освободятся от дождей западные земли страны. / meteonovosti.ru /
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