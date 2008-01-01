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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:59 Среда, 26 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 26-28 градусов; Северном 25-27 градусов, Северо-восточном 26 -27 градусов, Восточном 25-26 градуса, Юго-восточном 26 градусов; Южном 26 градусов; Юго-западном 25-26 градуса, Западном 25-26 градуса, Северо-западном 27 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 25-26 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+27
Чт.
27 июл.
+28
Пт.
28 июл.
+29
Сб.
29 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -5
Оруро

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Викторвилл

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