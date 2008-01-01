Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
26 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге России становится слишком жарко

ИА "Метеоновости" / 12:35 Среда, 26 июля

  Воздух из раскаленных регионов Центральной Азии и Восточного Средиземноморья поступает сейчас на юг Европейской территории. Фронт жары дошел пока до Воронежской и Саратовской областей. Жара будет стремительно продвигаться дальше в центральные регионы. Возрастет температура и на юге. 27 июля в Волгоградской области температура повысится до 40..41 градуса. В Ростовской области полуденный зной может достигать 40..42 градусов. 28 и 29 июля жаркая погода на юге России сохранится, несмотря на отдельные сильные ливни с градом. На Черноморском побережье Северного Кавказа дневная температура максимум 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+27
Чт.
27 июл.
+28
Пт.
28 июл.
+29
Сб.
29 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -5
Оруро

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Викторвилл

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100