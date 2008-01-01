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Новости погоды
На юге России становится слишком жарко
ИА "Метеоновости" / 12:35 Среда, 26 июля
Воздух из раскаленных регионов Центральной Азии и Восточного Средиземноморья поступает сейчас на юг Европейской территории. Фронт жары дошел пока до Воронежской и Саратовской областей. Жара будет стремительно продвигаться дальше в центральные регионы. Возрастет температура и на юге. 27 июля в Волгоградской области температура повысится до 40..41 градуса. В Ростовской области полуденный зной может достигать 40..42 градусов. 28 и 29 июля жаркая погода на юге России сохранится, несмотря на отдельные сильные ливни с градом. На Черноморском побережье Северного Кавказа дневная температура максимум 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /
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