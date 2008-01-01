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Погода на курортах Средиземноморья



ИА "Метеоновости" / 12:04 Среда, 26 июля







На большей части побережья установилась не слишком жаркая погода. Температура воздуха на испанском побережье в районе Барселоны 26 градусов, на итальянском побережье 28. На курортах Греции, включая ее многочисленные острова, комфортные для отдыха 28..29 градусов.



На Лазурном побережье Франции кратковременно похолодало до 24 градусов, но вода к середине лета уже хорошо прогрелась, до 25..26 градусов, на юге Италии и на Сицилии 27 градусов. И везде солнечно!



На западном побережье Италии, на островах Менорке и Корфу в среду могут приниматься кратковременные дожди, связанные с атмосферным фронтом. А 27 июля зона осадков переместится на адриатическое побережье Италии.



Сухая и солнечная погода на курортах Израиля. Здесь можно и позагорать и покупаться в теплой морской воде. Для тех, у кого отдых еще впереди эти райские места с богатой древней историей подходят как нельзя лучше.



Выбрать лучшее время для отдыха и подобрать место его проведения, несомненно, помогут знания о погоде! / meteonovosti.ru /



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