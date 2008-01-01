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Экстремальная жара в Средней Азии



ИА "Метеоновости" / 11:34 Среда, 26 июля



В странах Средней Азии установилась необычайно жаркая погода. Причиной тому стал малоподвижный антициклон, который закачивает раскаленный воздух их пустынь Ирана и Ирака.



В Казахстане, Туркмении и Киргизии температура воздуха превышает 40 градусов. А в Ираке, откуда распространяется жара, температура более 50 градусов.



25 июля были установлены новые рекорды максимальной температуры: в Кызылорде 43,7 градуса, в Бишкеке 37,0 градуса, в Туркестане 42,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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