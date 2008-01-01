Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
26 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дожди заливают Урал

ИА "Метеоновости" / 11:16 Среда, 26 июля

  Высотный циклон с северо-востока Европейской территории направил свои усилия на Урал. В зоне ливней с грозами оказались Свердловская область, юг Тюменской области и Ханты-Мансийский округ. Местами в этих районах выпало до трети от месячной нормы осадков всего лишь за половину вчерашних суток, 25 июля. Сильнейшие дожди вместе с этим же малоподвижным циклоном будут продолжаться на Урале 26 и 27 июля. 26 июля сильный дождь ожидается в Пермском крае. А 27 июля пройдут сильные ливни в Свердловской и Челябинской областях, ближайшей ночью в Свердловской области очень сильные дожди, до двух декадных норм. Если рассматривать текущий июль в целом, то дождливой была первая десятидневка месяца. Местами за первые 10 дней количество выпавших осадков приблизилось к месячной норме. Во второй декаде дождей почти не было. А вот с начала третьей декады на Урале ливневые дожди стали идти все чаще. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+27
Чт.
27 июл.
+28
Пт.
28 июл.
+29
Сб.
29 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -5
Оруро

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Викторвилл

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100