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Дожди заливают Урал



ИА "Метеоновости" / 11:16 Среда, 26 июля



Высотный циклон с северо-востока Европейской территории направил свои усилия на Урал. В зоне ливней с грозами оказались Свердловская область, юг Тюменской области и Ханты-Мансийский округ. Местами в этих районах выпало до трети от месячной нормы осадков всего лишь за половину вчерашних суток, 25 июля. Сильнейшие дожди вместе с этим же малоподвижным циклоном будут продолжаться на Урале 26 и 27 июля. 26 июля сильный дождь ожидается в Пермском крае. А 27 июля пройдут сильные ливни в Свердловской и Челябинской областях, ближайшей ночью в Свердловской области очень сильные дожди, до двух декадных норм. Если рассматривать текущий июль в целом, то дождливой была первая десятидневка месяца. Местами за первые 10 дней количество выпавших осадков приблизилось к месячной норме. Во второй декаде дождей почти не было. А вот с начала третьей декады на Урале ливневые дожди стали идти все чаще. / meteonovosti.ru /



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