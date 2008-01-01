Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
26 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильная жара на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:48 Среда, 26 июля

  Благодаря циклонам, которые бороздят просторы Сибири и проходят северным курсом, на большей части ее территории установилась жаркая погода. В начале текущей июльской недели температура преодолела 30-ти градусную отметку в Новосибирской области, в Алтайском крае, в Кемеровской области, в Хакасии, на юге Красноярского края и в Иркутской области. И даже на севере Сибири, а именно, на Ямале, в Эвенкии и Туруханском районе было местами 30..32 градуса. Жара на юге Западной Сибири продержится еще день-два. Но с запада начнет наступать прохладный воздух. Поэтому в Омской области будет несколько прохладнее средне климатических значений. Тогда как в Новосибирской и соседних областях юго-востока Западной Сибири температура может повышаться до 34 градусов. В Эвенкии сильная жара, днем +30,+35. Сохранится высокая температура на севере и юге Красноярского края. Стараниями очередного циклона на юге Красноярского края 27 июля повышение температуры днем, будет сильная жара, до 30..35. На севере Красноярского края температура будет достигать значений в 25..30 градусов.

В Туруханском районе местами дождь, гроза, 25..30, местами 18..23.

А вот на Ямале станет чуть прохладнее, в основном 18..23, только местами до 28 тепла. Воздух охладит восточный и северо-восточный ветер со стороны арктических морей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+27
Чт.
27 июл.
+28
Пт.
28 июл.
+29
Сб.
29 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -5
Оруро

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Викторвилл

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100