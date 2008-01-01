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Сильная жара на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:48 Среда, 26 июля



Благодаря циклонам, которые бороздят просторы Сибири и проходят северным курсом, на большей части ее территории установилась жаркая погода. В начале текущей июльской недели температура преодолела 30-ти градусную отметку в Новосибирской области, в Алтайском крае, в Кемеровской области, в Хакасии, на юге Красноярского края и в Иркутской области. И даже на севере Сибири, а именно, на Ямале, в Эвенкии и Туруханском районе было местами 30..32 градуса. Жара на юге Западной Сибири продержится еще день-два. Но с запада начнет наступать прохладный воздух. Поэтому в Омской области будет несколько прохладнее средне климатических значений. Тогда как в Новосибирской и соседних областях юго-востока Западной Сибири температура может повышаться до 34 градусов. В Эвенкии сильная жара, днем +30,+35. Сохранится высокая температура на севере и юге Красноярского края. Стараниями очередного циклона на юге Красноярского края 27 июля повышение температуры днем, будет сильная жара, до 30..35. На севере Красноярского края температура будет достигать значений в 25..30 градусов.



В Туруханском районе местами дождь, гроза, 25..30, местами 18..23.



А вот на Ямале станет чуть прохладнее, в основном 18..23, только местами до 28 тепла. Воздух охладит восточный и северо-восточный ветер со стороны арктических морей. / meteonovosti.ru /



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