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Новости погоды

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На юге России жарко, дожди лишь местами

ИА "Метеоновости" / 09:39 Среда, 26 июля

  На юге европейской России характер погоды неустойчивый. Коррективы в погоду вносят атмосферные фронты. До конца суток 26 июля местами по территории ожидается кратковременный дождь, возможно, прогремит гроза. Более интенсивные осадки пройдут в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, ожидается сильный дождь и град. Температура днем повысится до 29..34, местами теплее до 36, на юге и востоке Ростовской области температура приблизится к 38 градусам.

27 и 28 июля атмосферные фронты будут проходить вдали от южных курортов, атмосферное давление подрастет, осадков не ожидается.

Температура повсеместно повысится на 3-5 градусов. В Волгоградской области в четверг, пятницу и в субботу будет стоять сильная жара, воздух прогреется до 40..41. / meteonovosti.ru /
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