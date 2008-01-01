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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:50 Среда, 26 июля

  В Московском регионе сегодня погода жаркая и солнечная. Вдали от атмосферного фронта осадков не ожидается. Воздух в столице прогреется до 26..28 градусов, в Подмосковье температура воздуха будет в пределах 24..29 градусов. Ветер теплый, южный 2-7 м/с. Среднесуточная температура воздуха уже опередит сою климатическую норму на пару градусов. Атмосферное давление 743 мм рт ст, что близко к нормальному значению. Относительная влажность около 40%.

Таким образом, в Москве и области самая настоящая летняя погода, метеопараметры близки к норме. Нужно чаще бывать на свежем воздухе, принимая солнечные ванны. / meteonovosti.ru /
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