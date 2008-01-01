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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 25 июля



Погоду в Москве и области будет определять периферия антициклона. При переменной облачности на севере Подмосковья местами соберется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 21..23 градуса, по области 18..23. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /



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