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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 25 июля
Погоду в Москве и области будет определять периферия антициклона. При переменной облачности на севере Подмосковья местами соберется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 21..23 градуса, по области 18..23. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /
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