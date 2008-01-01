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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 25 июля

  В 15 часов в Москве переменная облачность, на востоке местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23-25 градусов; Северном 23-25 градусов, Северо-восточном 23 -24 градусов, Восточном 20-23 градуса, Юго-восточном 21-23 градуса; Южном 23 градуса; Юго-западном 23-24 градуса, Западном 23-24 градуса, Северо-западном 23-24 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20-21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 23-25 градусов. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Пуэбло

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