Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 25 июля
В 15 часов в Москве переменная облачность, на востоке местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23-25 градусов; Северном 23-25 градусов, Северо-восточном 23 -24 градусов, Восточном 20-23 градуса, Юго-восточном 21-23 градуса; Южном 23 градуса; Юго-западном 23-24 градуса, Западном 23-24 градуса, Северо-западном 23-24 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20-21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 23-25 градусов. / meteonovosti.ru /