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О сильных дождях на территории России



ИА "Метеоновости" / 14:07 Вторник, 25 июля



Минувший день, 24 июля, запомнится для многих регионов России, как очень влажный. Сразу в нескольких местах сумма осадков за 12 часов составила больше 50 мм. Так, например, в Кировской области, в период с 06.09 до 18.00 часов на метеостанции Опарино наблюдался очень сильный дождь, с количеством 64 мм. Жители области были заранее предупреждены об ухудшении погодных условий. Еще одним эпицентром обильных осадков, стал Хабаровский край. На метеостанции Аян за ночь 25 июля выпало 74 мм. Виновниками ненастья стали циклоны и их атмосферные фронты.



Залило и северную столицу. В Санкт-Петербурге с прохождение атмосферного фронта количество выпавших осадков составило 18,4 мм. Норма по осадкам в городе уже перевыполнена, при месячной норме в 79 мм, сумма осадков уже составляет 106 мм, это 134% от нормы. Самый влажный июль в Санкт-Петербурге наблюдался 1979 году, тогда за месяц выпало 166 мм. До конца уходящего месяца осталось менее недели и по прогнозам дожди ливневого характера будут идти практически каждый день. Новый рекорд по осадкам не исключен.



/ meteonovosti.ru /



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