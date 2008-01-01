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Тропические циклоны



ИА "Метеоновости" / 13:45 Вторник, 25 июля



В северной половине Тихого океана наблюдается сразу шесть тропических возмущений. Три из них находятся в западной половине океана. Тропический шторм "KULAP" максимальная скорость ветра 25 июля составила 18 м/с, порывы до 25 м/с. 26 июля в 9 часов ослабеет до стадии тропической депрессии. Тайфун "NORU" 25 июля максимальная скорость ветра достигла 35 м/с, порывы до 55 м/с. 26 июля скорость ветра ослабеет до 40 м/с, порывы до 60 м/с. Тропический шторм "SONCA" сегодня, 25 июля, наблюдался ветер в порывах до 25 м/с. В ближайшие часы выйдет на побережье Вьетнама, ветер ослабеет.



На востоке Тихого океана также три действующих тропических циклонов. Ураган "HILARY" 25 июля ветер усиливался до 45 м/с, порывы до 60 м/с. 26 июля ветер усилится до 55 м/с, с порывами до 70 м/с. Ураган "IRWIN" 25 июля максимальная скорость ветра 33 м/с, порывы до 40 м/с. 26 июля ветер сохранится. Тропический шторм "GREG" 25 июля максимальная скорость ветра 20 м/с, порывы до 25 м/с. 26 июля скорость ветра немного ослабеет до 18 м/с, порывы до 23 м/с. / meteonovosti.ru /



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