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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:47 Вторник, 25 июля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23-25 градусов; Северном 24-26 градусов, Северо-восточном 24 -25 градусов, Восточном 23-24 градуса, Юго-восточном 24 градуса; Южном 24 градуса; Юго-западном 24-26 градусов, Западном 24-25 градусов, Северо-западном 24-25 градусов.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22-23 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 22-24 градуса. / meteonovosti.ru /
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