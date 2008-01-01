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Новости погоды

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В центральные области России идет жара

ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 25 июля

  Жители Центральных областей, на протяжении летнего сезона, негодовали на холодную и сырую погоду. Все лето они были в предвкушении тепла. А придет оно в конце июля, и в виде жары, местами сильной.

В ночь на пятницу минимальная температура на большей части центрального района станет не менее 20 градусов, что характерно для конца июля. Дневная температура преодолеет тридцатиградусную отметку. Не станет спасением о жары даже кратковременный дождь, он лишь увеличит влажность воздуха.

В субботу, 29 июля, на западе Центрального района небо затянут более плотные облака, это скажется влияние южного циклона, который центром приблизится к Киеву. И дождей в Брянской, Белгородской и Курской областях будет больше. Но жаркая погода сохранится и здесь. А на востоке Центрального района она будет лишь усиливаться. Этому станет способствовать гребень антициклона. Здесь не исключены и +35!

В воскресенье на всей территории Центрального Федерального округа температура воздуха будет выше нормы, на западе градуса на 3-4, на востоке на 5-6. И такая погода продержится до конца месяца. / meteonovosti.ru /
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