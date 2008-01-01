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Обильные дожди в Новосибирской области



ИА "Метеоновости" / 11:50 Вторник, 25 июля



Циклонический вихрь, смещаясь с южных районов Урала на восток, заливал регионы обильными дождями. 24 июля его центр кружил над Омской областью. Жители региона были предупреждены о возможных очень сильных дождях. По фактическим данным максимальное количество осадков наблюдалось на севере территории, на метеостанции Тара за 12 часов выпало 41 мм. Ночью 25 июля циклон продолжил держать путь на восток, и начал постепенно заполняться, но сохранял в себе еще огромное количество влаги, которую он обрушил на ближайшею территорию. С прохождением фронта окклюзии, в северной половине Новосибирской области прошли очень сильные дожди с максимальной интенсивностью до 152 мм за 12 часов. Обильные дожди не обошли стороной и гидрологическую обстановку в области. На реке Тартас подъем уровня воды за ночь составил 31 мм. Столицу Сибири ненастье прошло стороной, в Новосибирске осадков не наблюдалось. / meteonovosti.ru /



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