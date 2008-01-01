

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Шанхай продолжает бить рекорды



ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 25 июля



Более 2 недель на юго-востоке Китая удерживается жаркая погода. Больше всего от этого страдают жители больших городов. В Шанхае, с населением почти 24 миллиона, температура воздуха бьет рекорд за рекордом.



24 июля температура воздуха в городе достигла 39,1 градуса, что стало новым рекордом для этого дня. Это рекорд температуры стал 6 в этом месяце.



Причиной столь жаркой погоды стал антициклон, который обосновался над юго-востоком Китая. Синоптическая ситуация напоминает 2013 год, когда в июле были перекрыты 10 рекордов максимальной температуры.



От жары страдают и люди, и животные. Очень жаркая погода продержится здесь до конца месяца. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



