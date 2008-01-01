Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
25 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Шанхай продолжает бить рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 25 июля

  Более 2 недель на юго-востоке Китая удерживается жаркая погода. Больше всего от этого страдают жители больших городов. В Шанхае, с населением почти 24 миллиона, температура воздуха бьет рекорд за рекордом.

24 июля температура воздуха в городе достигла 39,1 градуса, что стало новым рекордом для этого дня. Это рекорд температуры стал 6 в этом месяце.

Причиной столь жаркой погоды стал антициклон, который обосновался над юго-востоком Китая. Синоптическая ситуация напоминает 2013 год, когда в июле были перекрыты 10 рекордов максимальной температуры.

От жары страдают и люди, и животные. Очень жаркая погода продержится здесь до конца месяца. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+22
Вт.
25 июл.
+22
Ср.
26 июл.
+19
Чт.
27 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абадан		 -6
Беллинсгаузен

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Ардебиль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100