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Новости погоды
Шанхай продолжает бить рекорды
ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 25 июля
Более 2 недель на юго-востоке Китая удерживается жаркая погода. Больше всего от этого страдают жители больших городов. В Шанхае, с населением почти 24 миллиона, температура воздуха бьет рекорд за рекордом.
24 июля температура воздуха в городе достигла 39,1 градуса, что стало новым рекордом для этого дня. Это рекорд температуры стал 6 в этом месяце.
Причиной столь жаркой погоды стал антициклон, который обосновался над юго-востоком Китая. Синоптическая ситуация напоминает 2013 год, когда в июле были перекрыты 10 рекордов максимальной температуры.
От жары страдают и люди, и животные. Очень жаркая погода продержится здесь до конца месяца. / meteonovosti.ru /
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