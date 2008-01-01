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Ненастье Крым прошло стороной



ИА "Метеоновости" / 11:06 Вторник, 25 июля



На курортах Крыма погода в июле радует, среднесуточная температура и количество выпавших осадков близки к нормальным значениям. Накануне, 24 июля в регионе ожидалось ухудшение погодных условий, через полуостров проходил холодный атмосферный фронт. Но ненастье прошло стороной. На большей части в дневные часы температура преодолела тридцатиградусную отметку. Повсеместно наблюдалась гроза, максимальные порывы ветра усилились до 13 м/с, в Симферополе. Больше всего дождя досталось Никитскому ботаническому саду, выпало 11 мм. В Ялте дождь до 5 мм, этого количества хватила, чтобы выполнить и даже перевыполнить месячную норму осадков. Норма в июле равна 31 мм, а в городе уже накопилось 34 мм осадков, это сумма равна 110% от нормы. / meteonovosti.ru /



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