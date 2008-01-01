

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Действующие лесные пожары



ИА "Метеоновости" / 10:44 Вторник, 25 июля



По состоянию на 24 июля на территории России, в этом году наблюдается уже 8406 очагов пожаров, пройдено огнем 1433 тысячи Га. Период лесных пожаров еще продолжается, но по очагам возгорания 2017 год уже обогнал предыдущий. Но за последний 4 года, рекордсмен по-прежнему остается 2014 год, более 13 тысяч пожаров, а площадь охваченная огнем составила 2225 тысяч Га.



Накануне максимальное количество очагов наблюдалось на Ямале, 80 пожаров, в регионе стоит аномально жаркая погода, среднесуточная температура превышает климатическую норму на 7 градусов и более. Ветреная погода и высокая температура сохраняет пожарную ситуацию в Республике Саха, накануне 43 пожара, пройдено огнем 2432 Га. За прошедшие сутки ухудшилась пожарная ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе и на севере Иркутской области, силы МЧС направлены на тушение пожаров.



Высокая, местами чрезвычайная ситуация в ближайшие дни сохранится на северо-востоке Коми, в Ненецком автономном округе, Воронежской области, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, в Крыму и на востоке Южного федерального округа, в Дагестане, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округов, в Эвенкии, на юге Тывы, севере Иркутской области, в центральных районах Бурятии и Якутии. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



