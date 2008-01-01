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Новости погоды

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В Калининградской области дождливая погода

ИА "Метеоновости" / 09:55 Вторник, 25 июля

  Июль на балтийском побережье не радует погодой отдыхающих и жителей самой западной области России. Калининградскую область продолжат атаковать циклоны и атмосферные фронты с запада и юго-запада. Поэтому сохранится дождливая погода со среднесуточной температурой на 1-2 градуса ниже нормы.

Ночи довольно теплые, но в итоге за сутки температура ожидается ниже характерной, за счет недобора тепла в дневное время. Солнце большую часть времени будет закрыто плотными облаками. Накануне там прошли дожди с грозами, местами выпало до 11 мм осадков. Ситуация изменится к лучшему только к концу текущей недели, когда начнет сказываться влияние антициклона с юго-запада Европы. / meteonovosti.ru /
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