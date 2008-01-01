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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:59 Вторник, 25 июля

  Предстоящим днём погода в Московском регионе будет достаточно разнообразной: в северных районах области, с приближением атмосферного фронта, появится вероятность небольших кратковременных дождей, а на остальной территории вероятность осадков небольшая, да и температурный режим будет заметно выше, особенно на юге.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 25 июля при переменной облачности в Москве и на большей части области без осадков. Максимальная температура воздуха в период с 14 до 18 часов в столице составит 24..26 градусов, в Подмосковье 22..27. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Среднесуточная температура воздуха ожидается в пределах нормы на положительном фоне. Атмосферное давление 742 мм рт ст, что ниже нормальных значений. Относительная влажность 40%.

В целом, по-летнему теплая погода с основными метеорологическими показателями близкими к своей климатической норме и с оптимальным содержанием кислорода в воздухе, что благоприятно для большинства людей, даже метеозависимых. В дни с такой погодой надо больше времени проводить на свежем воздухе и использовать обилие солнца для укрепления здоровья, ведь как сказал Гиппократ: "Куда заглядывает солнце, туда не заглядывает врач".

Геомагнитная обстановка 25 июля прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /
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