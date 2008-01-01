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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 24 июля



Погоду в Москве и области будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 18..23. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 40-45%. / meteonovosti.ru /



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