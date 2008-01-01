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Новости погоды

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В Черноземье становится жарко

ИА "Метеоновости" / 14:57 Понедельник, 24 июля

  Лето наверстывает упущенное, многие жители Центральной России (однако не все) мечтают о тридцатиградусной жаре. Так вот уже во вторник она наступит в Белгородской и Воронежской областях.

А дальше - больше, 26 июля в этих регионах уже до +34 градусов, в Белгородской области немного сбить жару смогут кратковременные ливни. В Воронежской области осадков не предполагается.

Во второй половине недели на юго-востоке Черноземья температура повысится до +35..+36 градусов. И по ночам станет душно. В дневные часы местами могут приниматься кратковременные дожди с грозами. В западных областях черноземной зоны грозовые ливни могут сопровождаться градом, температура ожидается в пределах 28-34 градусов. / meteonovosti.ru /
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