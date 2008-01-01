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Новости погоды

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После рекорда тепла сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 14:35 Понедельник, 24 июля

  В Петропавловске-Камчатском в воскресенье, 23 июля, был установлен новый максимум температуры. Теперь он составляет

25,9 градуса. Прежний максимум температуры для 23 июля был ровно на градус ниже, держался он с 1991 г.

После полудня 24 июля к южной оконечности Камчатки подошел теплый атмосферный фронт, в столице Камчатского края начались сильные дожди, температура упала до +19 градусов.

В предстоящие сутки фронты циклона с центром над Хабаровским краем продолжат портить погоду в южной половине Камчатского края. Ожидается усиление ветра в порывах до 15-22 м/с, продолжатся дожди, в том числе и в Петропавловске-Камчатском, местами сильные. Температура понизится, при облачности и осадках она не поднимется выше 15 градусов.

Сильные дожди сохранятся на юге Камчатки и в среду / meteonovosti.ru /
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