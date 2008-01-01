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Новости погоды

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На Крым надвигается непогода

ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 24 июля

  Во 2 половине дня 24 июля над Крымом обострится холодный атмосферный фронт. Ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 20-25 м/с.

При таких погодных условиях не следует находиться на пляже, вблизи воды, а в период усиления ветра опасность может подстерегать и на улице. / meteonovosti.ru /
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