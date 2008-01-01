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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Понедельник, 24 июля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21-23 градуса; Северном 20-24 градуса, Северо-восточном 22 -23 градуса, Восточном 21 градус, Юго-восточном 21-22 градуса; Южном 22 градуса; Юго-западном 21-22 градуса, Западном 20-22 градуса, Северо-западном 20-21 градус.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20-21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 20-22 градуса. / meteonovosti.ru /



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