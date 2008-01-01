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Сильные дожди в Нижегородской области



ИА "Метеоновости" / 12:21 Понедельник, 24 июля



В воскресенье атмосферный фронт с волнами протянулся от Архангельска до среднего течения Волги. Для лета наличие фронтального раздела-вполне достаточное условие для формирования мощных кучево-дождевых облаков, которые обеспечивают ливневые дожди и грозы в послеполуденные часы.



В Приволжском округе днем 23 июля и в ночь на понедельник отмечались сильные дожди, в Пензенской области выпало до 18 мм осадков, в Кировской области к утру 24 июля - до 15 мм осадков.



Но самые сильные и продолжительные дожди обрушились на Нижегородскую область, там почти повсеместно во второй половине воскресенья гремели грозы, отмечались сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных пунктах области менее чем за 10 часов выпало более 50 мм осадков. Ущерб, нанесенный такими сильными дождями, уточняется. / meteonovosti.ru /



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