|
|
|
Новости погоды
На Москву надвигается жара
ИА "Метеоновости" / 11:37 Понедельник, 24 июля
Долгое время жители столицы страдали от дефицита тепла, и вот оно придет в Москву в виде жаркой погоды в ближайшие дни.
В начале рабочей недели погода в Москве и области будет вполне комфортной: без осадков, в дневные часы воздух будет прогреваться до 24..26 градусов.
В середине недели погода станет более облачной, время от времени станут приниматься дожди. Ночи будут по-летнему теплыми, в Москве 15..17 градусов, и днем около 25 градусов.
В четверг столичный регион окажется во власти атмосферных фронтов циклона с центром над Прибалтикой. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Но с юго-западными потоками в центр России станет поступать очень теплый воздух из Закавказья. И впервые в этом сезоне температура воздуха в столице приблизится к отметке +30 градусов!
Жаркая и влажная погода удержится в регионе до конца недели. Средняя суточная температура воздуха превысит норму почти на 5 градусов. Такого этим летом в Москве еще не бывало! / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.