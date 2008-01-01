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На Москву надвигается жара



ИА "Метеоновости" / 11:37 Понедельник, 24 июля



погоды в ближайшие дни.



В начале рабочей недели погода в Москве и области будет вполне комфортной: без осадков, в дневные часы воздух будет прогреваться до 24..26 градусов.



В середине недели погода станет более облачной, время от времени станут приниматься дожди. Ночи будут по-летнему теплыми, в Москве 15..17 градусов, и днем около 25 градусов.



В четверг столичный регион окажется во власти атмосферных фронтов циклона с центром над Прибалтикой. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Но с юго-западными потоками в центр России станет поступать очень теплый воздух из Закавказья. И впервые в этом сезоне температура воздуха в столице приблизится к отметке +30 градусов!



Жаркая и влажная погода удержится в регионе до конца недели. Средняя суточная температура воздуха превысит норму почти на 5 градусов. Такого этим летом в Москве еще не бывало! / meteonovosti.ru /



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