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Новости погоды

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На севере Сибири по-прежнему плюс 30!

ИА "Метеоновости" / 11:28 Понедельник, 24 июля

  В Ямало-Ненецком автономном округе, на юге Таймыра, на севере красноярского края: в Эвенкии и в Туруханском районе среднесуточная температура воздуха уже не первый день превышает характерные значения на 7-9 градусов. И это самая значительная положительная аномалия температуры на территории России. Днем 23 июля воздух прогревался до 28..30 градусов, в Эвенкии до +31. В связи с такой жарой на севере Сибири нарастает пожарная опасность. И дождей пока совсем мало.

На юге Таймыре с наступлением атмосферного фронта с северо-запада и проникновением холодного арктического воздуха вслед за ним, температура заметно понизится, а на остальных территориях севера Сибири сохранится тридцатиградусная жара. / meteonovosti.ru /
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