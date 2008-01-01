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На юге Сибири отмечались сильные грозовые дожди



ИА "Метеоновости" / 11:04 Понедельник, 24 июля



Фронтальный раздел протянулся от Уральских предгорий до Байкала. Поэтому ни дня не обходится без дождей и гроз на юге и в центральных районах Сибири. Сильных ветров в зоне фронта не отмечается, но грозы гремят местами в течение всех суток. На фронте периодически формируются циклонические вихри, и в зоне влияния этих циклонов отмечаются наиболее сильные дожди. Один из них накануне пролился обильными дождями с грозами на юге Тюменской области и в Омской области, местами выпало от 20 до 39 мм осадков.



В Новосибирской и Томской областях дожди были не такие сильные, но они способствовали образованию густых туманов, видимость в которых вечером в воскресенье и под утро 24 июля падала местами до 50 м. Густые туманы отмечались и на юге Тюменской области. Ночное затишье, прояснения и высокая влажность воздуха - эти необходимые условия формирования туманов присутствуют на юге Сибири.



Сильные грозовые ливни отмечались в Алтайском крае, в южных районах Красноярского края местами выпало до 25 мм осадков.



В южных районах Красноярского края фронт не потеряет своей активности, поэтому дожди с грозами, местами сильные и с градом будут продолжаться и в предстоящие сутки.



Сильные дожди, активная грозовая деятельность и выпадение града в понедельник и во вторник ожидаются по югу и в западных районах Иркутской области. / meteonovosti.ru /



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