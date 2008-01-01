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О погоде в Крыму



ИА "Метеоновости" / 10:20 Понедельник, 24 июля



Продолжается сезон отпусков, и люди с удовольствием едут на курорты. И выбирают места для отдыха не только зарубежные, но и российские. Идеальное место - Крым. Там можно и на пляже позагорать, а можно отправиться в горы, посетить уникальные заповедные места, древние города и прекрасные дворцы.



Днем воздух в горах Крыма прогревается до 23..28 градусов, а на побережье - до 30..35 градусов. Температура воды в Черном море у берегов полуострова очень комфортная, 23..24 градуса. И даже ночи на побережье очень теплые, что располагает к поздним романтическим прогулкам. Однако без дождей и гроз в это лето не обходится даже в июле. Накануне местами в Крыму прогремели грозы и пролились кратковременные дожди.



Вот и 24 июля небольшие коррективы в погоду внесут атмосферные фронты, в отдельных районах пройдут летние ливни, кое-где с грозами и порывистым ветром. Станет чуть прохладнее, днем в понедельник воздух прогреется до 28..33 градусов, в горах 22..27.



И 25 июля погода неустойчивая, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ночью 15..20, на побережье до 24, днем 30..35, в горах 22..27 градусов.



26 и 27 июля без осадков, температура повысится до 31..36, в горах 23..28 градуса.



28 июля к полуострову приблизится циклонический вихрь, и снова не обойдется без кратковременных дождей и гроз. Температура воздуха существенными образом не изменится. / meteonovosti.ru /



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